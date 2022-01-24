Об этом заявил посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск. Дипломат подчеркнул, что причин для паники в столице Украины нет.

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Посол уверен, что в Киеве пока все спокойно

Недавно прогуливался по Майдану и услышал там даже эстонский язык. Обычный выходной день,

– сказал Кууск.

Однако дипломат уверен, что новости об угрозе нападения влияют на людей. Это и есть основная цель Москвы – запугивание.

Война идет уже восемь лет, – Кууск

Кууск подтвердил, что когда возле границы –большое российское войско, нужно быть готовым к активным боевым действиям. Война, заметил посол, длится уже 8 лет.

Мы были одними из первых, кто помог. У нас нет огромных масштабов, но мы не оставили тех, кто просит помощи в одиночестве, это самое важное,

– объяснил дипломат.

Что касается эвакуации американских дипломатов, то Кууск подчеркнул, что их более тысячи и они – осторожнее других.

Обратите внимание! Эстония активно оказывает Украине помощь военным вооружением. Так Таллинн уже подготовил к отправке Javelin, для этого получили разрешение от Вашингтона.

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Что известно об эвакуации дипломатов из Украины

Госдеп США 23 января разрешил "добровольный выезд" своих дипломатов из Украины. Члены их семей получили приказ покинуть украинскую территорию.

В Вашингтоне это объясняют "особым предостережением".

В Евросоюзе отметили, что пока эвакуировать своих представителей из Украины не будут.

На совещании глав МИД Евросоюза обсудят ситуацию с безопасностью. По видеосвязи присоединится и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Смотрите о решении Госдепа относительно выезды американских дипломатов из Украины: