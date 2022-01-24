А членам их семей вообще приказал это сделать – покинуть территорию Украины. В посольстве США в нашей стране решили разъяснить эту информацию.
Самое главное США разрешили дипломатам "добровольно уехать" из Украины, а их семьям – приказали
Об отъезде дипломатов США и их семей из Украины
В чем разница между "санкционированным" и "обязательным" выездом
В посольстве США в Украине отметили, что:
- "Разрешенный (санкционированный) отъезд" американских дипломатов США из Украины – это значит, что теперь работники посольства имеют право уехать из нашей страны, но если сами того хотят.
- А вот "обязательный отъезд" членов семей дипломатов из посольства – это таки требование, чтобы они покинули страну.
В посольстве заверили, что по этому поводу Госдеп консультировался с правительством Украины и посольствами других стран.
Почему Госдеп США пошел на такой шаг
Предоставление разрешения дипломатам США на выезд из миссии в Украине – это "особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны". То есть граждане Соединенных Штатов Америки в Украине могут быть в опасности.
- США поддерживают Украину, но больше всего "преданны одному из самых высоких приоритетов Госдепартамента – безопасности наших дипломатов и американского народа".
- Именно поэтому и решили обезопасить американцев от путешествий в Украину и разрешили дипломатам из нее уехать.
Будет ли дальше работать посольство США
В посольстве США в Украине заверили:
- Что учреждение "остается открытым для регулярной работы".
- Более того, там ожидают "внезапного роста спроса на консульские услуги".
Очевидно, так американцы намекают, что количество желающих граждан США выехать из Украины вырастет, как и количество нуждающихся в советах или другой помощи от дипломатов.
США не прекратят попытки подтолкнуть Россию к деэскалации
Решение о санкционированном / обязательном отъезде никак не повлияет на нашу приверженность поиску дипломатического решения относительно глубоко тревожного наращивания сил России в Украине и вокруг нее,
– заявили в посольстве США в Украине.
А в пример того, что США и дальше непреклонно поддерживают Украину, привели доставку нескольких партий оружия для ВСУ на 200 миллионов долларов.
А между тем Россия отправила на военные учения в Белоруссию истребители Су-35С
В то же время в США еще раз подчеркнули, что ситуация в Украине непредсказуема, и "может ухудшиться без предупреждения".
Ранее СМИ уже сообщали, что США эвакуируют сотрудников из Украины – смотрите видео