Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал первые кадры из аэропорта "Борисполь". Чиновник отметил, что это не последняя помощь соединенных штатов Украине.

Обратите внимание Второй самолет с летальным вооружением от США уже прибыл в "Борисполь"

Оружие летело под надежной охраной, – Резников

Алексей Резников заявил, что в Украину прибыло более 80 тонн летального вооружения. Это уже второй груз с оружием, который прибывает в Украину из США.

Также министр обороны опубликовал фото четырехлапого пассажира самолета и добавил, что оружие летело в Украину "под надежной охраной".



Четырехлапый охранник самолета / Фото из твиттера Алексея Резникова

Военная помощь из США: главное

Вечером 23 января прибыл уже второй груз с летальным вооружением, которое Украине предоставляют Соединенные Штаты.

В первом грузе в основном были боеприпасы для украинских защитников.

Что прибыло во втором рейсе – пока неизвестно. В то же время в Белом доме подтвердили намерение продолжить помогать Украине – кроме вооружения нам могут передать вертолеты Ми-17.

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Текст сообщения Алексея Резникова

Второй самолет в Киеве! Более 80 тонн оружия для укрепления обороноспособности Украины от наших друзей в США! И это не конец.

PS груз прибыл под надежной охраной.