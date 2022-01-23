Днем воздушное судно с важным грузом вылетело с базы Военно-воздушных сил США в Калифорнии. Оно уже прибыло в аэропорт "Борисполь".

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Вооружение перевозили самолетом с регистрационным знаком N756CA. Именно это воздушное судно ранее доставило в Украину и первую партию военной помощи – в ночь на 22 января.

Американский борт пересек польско-украинскую границу около 18:45. Ему понадобилось меньше часа, чтобы преодолеть расстояние до Киева.

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