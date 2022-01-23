В Пентагоне показали, как готовят боеприпасы, оружие и другое оборудование для отправки в Украину. На сайте оборонного ведомства опубликовали фото и видео, сделанные 21 января.

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Что говорят в Пентагоне

В американском Министерстве обороны также заверили, что подтверждают свою жесткую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в поддержку ее безопасности и процветания.

США с 2014 года выделили Украине помощь более чем на 5,4 миллиарда долларов, в частности – в сфере безопасности и не только,

– отметили в ведомстве.

Американцы готовят помощь для Украины / Фото с информационного портала Пентагона

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Они предназначены для разрушения крепких конструкций. Речь, в частности, о бункерах, заграждениях или стенах. Могут уничтожать легкобронированную технику.

Активировать боеголовку можно с помощью переключателя, расположенного в носовой части. Он, к слову, способен различать крепкие, а также слабозащищенные цели.

США разрешили передать оружие

Накануне Вашингтон ответил на запросы стран Балтии и разрешил передать Украине вооружение американского производства. ВСУ получат от Эстонии, Литвы и Латвии противотанковые комплексы Javelin и зенитные системы Stinger. Впрочем, когда это может произойти, пока еще неизвестно. Ранее в Белом доме заявили о планах передать Украине транспортные вертолеты, приобретенные для афганских солдат.

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