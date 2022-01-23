Вдень повітряне судно із важливим вантажем вилетіло із бази Військово-повітряних сил США, що у Каліфорнії. За даними сервісу Flightradar24, воно прибуло в аеропорт "Бориспіль" близько 19:30.

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Від кордону до Києва борт летів 45 хвилин

Озброєння перевозили літаком з реєстраційний знаком N756CA. Саме це повітряне судно раніше доставило в Україну й першу партію військової допомоги – у ніч проти 22 січня.

Американський борт перетинув польсько-український кордон близько 18:45. Йому знадобилось лише 45 хвилин, аби звідти подолати відстань до Києва.



Американський літак вже у Борисполі / Скриншот

Першу партію привезли напередодні

Попередня партія безпекової допомоги прибула в Україну в ніч проти 22 січня. У посольстві США уточнили, що той вантаж включав близько 200 тисяч фунтів летальної зброї, зокрема – боєприпасів для захисників України на лінії фронту. Також там підкреслили, що це лише перша з кількох нещодавно ухвалених партій допомоги. "Це демонструє тверду відданість США зміцненню оборони України на тлі зростаючої російської агресії", – мовилося у заяві.

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