Про рішення Білого дому вже повідомили Конгрес. Про це заявила речниця адміністрації Байдена Джен Псакі.

Зверніть увагу Чехія готується надати Україні артилерійські снаряди

Скільки оборонної допомоги Україна отримала від США

Ми нещодавно повідомили Конгресу про намір поставити вертольоти Мі-17, тому я б не сказала, що президент займає вичікувальну позицію,

– заявила Псакі.

За словами Джен Псакі, США відправили Україні найбільше військової допомоги, ніж будь-яка інша держава світу. Крім того, Вашингтон дозволив своїм партнерам постачати до України американське озброєння. З 2014 року наша країна отримала 1,2 мільярда доларів оборонної допомоги.

Також Псакі наголосила, що США дозволили своїм союзникам передати Україні американське озброєння. Балтійські країни уже встигли цим скористатися. Таким чином наша країна отримає протитанкові комплекси Javelin від Естонії та зенітні комплекси Stinger від Латвії.

Військова допомога Україні: останні новини

18 січня до України прибула військова допомога з Великої Британії. Лондон передав нам протитанкове озброєння.

У Латвії ухвалили рішення передати Україні летальну та нелетальну зброю.

Канада передасть Україні 120 мільйонів доларів допомоги. Крім того, уряд країни розглядає питання постачання військового обладнання.

Чехія готова передати Україні артилерійські снаряди калібром 152 калібру.

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