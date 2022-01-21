О решении Белого дома уже сообщили Конгрессу. Об этом заявила пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки.

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Сколько оборонной помощи Украина получила от США

Мы недавно сообщили Конгрессу о намерении предоставить вертолеты Ми-17, поэтому я бы не сказала, что президент занимает выжидательную позицию,

– заявила Псаки.

По словам Джен Псаки, США отправили Украине больше военной помощи, чем любая другая страна мира. Кроме того, Вашингтон разрешил своим партнерам поставлять в Украину американское вооружение. С 2014 года наша страна получила 1,2 миллиарда долларов оборонной помощи.

Также Псаки подчеркнула, что США позволили своим союзникам передать Украине американское вооружение. Балтийские страны уже успели этим воспользоваться. Таким образом наша страна получит противотанковые комплексы Javelin от Эстонии и зенитные комплексы Stinger от Латвии.

Военная помощь Украине: последние новости

18 января в Украину прибыла военная помощь из Великобритании. Лондон передал нам противотанковое вооружение.

В Латвии приняли решение передать Украине летальное и нелетальное оружие.

Канада передаст Украине 120 миллионов долларов помощи. Кроме того, правительство страны рассматривает вопрос поставки военного оборудования.

Чехия готова передать Украине артиллерийские снаряды калибром 152 калибра.

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