По словам Борреля, Евросоюз ожидает отчета госсекретаря США Энтони Блинкена. Его должны заслушать 24 января.

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Дипломаты обсудят безопасность в Европе

На совещании глав МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию безопасности в мире. В том числе и в Украине. В ходе обсуждения этого вопроса присоединится госсекретарь США Энтони Блинкен в формате видеосвязи.

Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов, поэтому ждет объяснений от США по поводу их решения.

Мы не собираемся делать то же, что и США (эвакуировать дипломатов – 24 канал), поскольку мы не видим для этого каких-либо конкретных причин,

– заявил Боррель.

Дипломат подчеркнул, что пока продолжаются переговоры с Россией, причин эвакуировать своих дипломатов не видят.

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