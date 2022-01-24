За словами Борреля, Євросоюз чекає на звіт держсекретаря США Ентоні Блінкена. Його мають заслухати 24 січня.

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Дипломати обговорять безпеку в Європі

На нараді глав МЗС країн Євросоюзу обговорять безпекову ситуацію в світі. Зокрема і в Україні. під час обговорення цього питання доєднається держсекретар США Ентоні Блінкен у форматі відеозв'язку.

Жозеп Боррель наголосив, що Євросоюз поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів, а тому чекає пояснень від США з приводу їхнього рішення.

Ми не збираємося робити те саме, що і США (евакуйовувати дипломатів – 24 канал), оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин,

– заявив Боррель.

Жипломат наголосив, що поки тривають переговори з Росією, причин євакуйовувати своїх дипломатів не бачать.

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