Україна й раніше була на 4 рівні загрози за класифікацією США. Себто, до нашої країни Білий дім американським громадянам їхати не рекомендує ("do not travel").

Також цікаво Блінкен заявив, що Олімпіада в Пекіні не завадить планам Росії щодо України

А проте з 23 січня адміністрація президента Байдена дала зелене світло дипломатам щодо дострокового виїзду з України.

Дипломати США тепер можуть "добровільно виїхати" з України

Україна на офіційному порталі посольств, консульств та дипломатичних місій Сполучених Штатів Америки позначена як країна 4 рівня небезпеки. Простіше кажучи, Білий дім каже: "Не подорожуйте туди".

Причини зазначені такі:

Посилення загрози російських військових дій.

Погана ситуація з COVID-19.

Злочинність та заворушення.

Ця інформація була відома й раніше, та з 23 січня Білий дім суттєво оновив рекомендації – зокрема, щодо своїх дипломатів:

23 січня 2022 року Держдеп санкціонував добровільний від’їзд штатних співробітників США й наказав виїхати з посольства у Києві членів їхніх сімей.

Причина одна – загроза російських військових дій:

Є інформація, що Росія планує значні військові дії проти України. Умови безпеки – непередбачувані й можуть погіршитися без окремого попередження.

Є у влади США й зауваження щодо інших американських громадян:

Громадянам США в Україні варто розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт.

Зверніть увагу: 22 січня у ЗМІ з'явилася інформація, що Держдеп США розпорядився розпочати евакуацію сімей своїх дипломатів з України. А проте у самому відомстві це повідомлення спростували. Як бачимо – ненадовго.

Згодом у Держдепі уточнили, що посольство США в Україні продовжуватиме працювати. І, мовляв, рішення про виїзд деяких дипломатів не свідчить, що Білий дім вважає ескалацію в Україні неминучою.

Водночас:

А тим часом у МЗС Великої Британії заявили, що Росія хоче змінити владу в Україні на Мураєва