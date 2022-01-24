Україна й раніше була на 4 рівні загрози за класифікацією США. Себто, до нашої країни Білий дім американським громадянам їхати не рекомендує ("do not travel").
Також цікаво Блінкен заявив, що Олімпіада в Пекіні не завадить планам Росії щодо України
А проте з 23 січня адміністрація президента Байдена дала зелене світло дипломатам щодо дострокового виїзду з України.
Дипломати США тепер можуть "добровільно виїхати" з України
Україна на офіційному порталі посольств, консульств та дипломатичних місій Сполучених Штатів Америки позначена як країна 4 рівня небезпеки. Простіше кажучи, Білий дім каже: "Не подорожуйте туди".
Причини зазначені такі:
- Посилення загрози російських військових дій.
- Погана ситуація з COVID-19.
- Злочинність та заворушення.
Ця інформація була відома й раніше, та з 23 січня Білий дім суттєво оновив рекомендації – зокрема, щодо своїх дипломатів:
23 січня 2022 року Держдеп санкціонував добровільний від’їзд штатних співробітників США й наказав виїхати з посольства у Києві членів їхніх сімей.
Причина одна – загроза російських військових дій:
Є інформація, що Росія планує значні військові дії проти України. Умови безпеки – непередбачувані й можуть погіршитися без окремого попередження.
Є у влади США й зауваження щодо інших американських громадян:
Громадянам США в Україні варто розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт.
Згодом у Держдепі уточнили, що посольство США в Україні продовжуватиме працювати. І, мовляв, рішення про виїзд деяких дипломатів не свідчить, що Білий дім вважає ескалацію в Україні неминучою.
Водночас:
- Увечері 23 січня до України прибула друга партія летальної зброї з США.
- Але держсекретар США Блінкен заявив, що Вашингтон не вводитиме превентивні санкції проти Росії.