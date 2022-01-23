Згодом з Державного департаменту Сполучених Штатів Америки пролунало спростування цього повідомлення. Там кажуть, що наказів про евакуацію дипломатів не було.

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Наказу про евакуацію дипломатів США з України не було

Факт спростування наводять у "Голосі Америки". Мовляв, високопосадовець Держдепу заперечив, що відбувається чи невдовзі відбудеться евакуація співробітників посольства США в Україні. Він запевнив, що наказу про евакуацію не було.

Інший представник відомства повідомив, що США завжди ретельно планують дії своїх дипломатів в екстрених ситуаціях.

Наразі ж Україна "на 4 рівні щодо рекомендацій стосовно подорожей" через поширення коронавірусу.

А ще влада радить громадянам США "бути поінформованими" про загрозу вторгнення Росії.

Відповідно, американці, які зараз перебувають в Україні (враховуючи й дипломатів), повинні знати, що робити у випадку погіршення ситуації.

Хто повідомляв про намір США вивезти дипломатів з України

Журналіст Fox Nesw Лукас Томплінсон написав, що родини американських дипломатів поїдуть додому вже з понеділка, 24 січня.

У CNN заявили, що посольства США у Києві запросило дозволу у центральної влади на евакуацію другорядних співробітників дипломатичної місії.

У Bloomberg запевняли, що США зараз якраз вирішують, чи варто евакуйовувати сім'ї своїх дипломатів з України через зростання російської загрози.

Зверніть увагу: 22 січня у Bild написали, що Берлін готується вивезти своїх дипломатів з України у випадку загострення конфлікту з Росією. А проте в Україні кажуть, що все це – "нагнітання ситуації".

Що цікаво, буквально тиждень тому у США заявляли, що "російська влада готувалася евакуювати членів сімей з посольства Росії в Україні". У Кремлі цю заяву назвали "провокацією".

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