Такі дані справді є. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

До теми NYT пише, що сім'ї російських дипломатів почали вивозити з України: Москва заперечує

У нас є дані, які вказують на те, що російська влада готувалася евакуювати членів сімей з посольства Росії в Україні в кінці грудня і початку січня,

– підтвердила Псакі.

Що відомо про ймовірну евакуацію дипломатів

Американське видання The New York Times заявило, що Росія вивозить своїх дипломатів з України. Вже нібито виїхали 30 сімей. Високопоставлений український чиновник з органів безпеки розповів, що евакуація буцімто відбулась 5 січня.

Спочатку, мовляв, до Москви вирушили діти та дружини дипломатів. Крім того, у 2 консульствах дипломатам теж сказали підготуватись до виїзду.

Однак міністерство закордонних справ Росії цю інформацію заперечує. Зазначають, що посольство в Києві працює як зазвичай.

Зверніть увагу! Розвідка США попередила, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Хочуть створити так звані "приводи" для вторгнення. До слова, Штати розглядають 18 сценаріїв розвитку подій, якщо Росія нападе на Україну. Москва каже, що також має свої "сценарїі", але їх менше.

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