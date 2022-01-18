Такі дані справді є. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу.
До теми NYT пише, що сім'ї російських дипломатів почали вивозити з України: Москва заперечує
У нас є дані, які вказують на те, що російська влада готувалася евакуювати членів сімей з посольства Росії в Україні в кінці грудня і початку січня,
– підтвердила Псакі.
Що відомо про ймовірну евакуацію дипломатів
Американське видання The New York Times заявило, що Росія вивозить своїх дипломатів з України. Вже нібито виїхали 30 сімей. Високопоставлений український чиновник з органів безпеки розповів, що евакуація буцімто відбулась 5 січня.
Спочатку, мовляв, до Москви вирушили діти та дружини дипломатів. Крім того, у 2 консульствах дипломатам теж сказали підготуватись до виїзду.
Однак міністерство закордонних справ Росії цю інформацію заперечує. Зазначають, що посольство в Києві працює як зазвичай.
До теми – Росія вивозить дипломатів з України / Такі справи: