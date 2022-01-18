Такие данные действительно есть. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

К теме NYT пишет, что семьи российских дипломатов начали вывозить из Украины: Москва отрицает

У нас есть данные, указывающие на то, что российские власти готовились эвакуировать членов семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января,

– подтвердила Псаки.

Что известно о возможной эвакуации дипломатов

Американское издание The New York Times заявило, что Россия вывозит своих дипломатов из Украины. Уже якобы уехали 30 семей. Высокопоставленный украинский чиновник из органов безопасности рассказал, что эвакуация якобы прошла 5 января.

Сначала, мол, в Москву отправились дети и жены дипломатов. Кроме того, в двух консульствах дипломатам тоже сказали подготовиться к выезду.

Однако министерство иностранных дел России эту информацию отрицает. Отмечают, что посольство в Киеве работает как обычно.

Обратите внимание! Разведка США предупредила, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Хотят создать так называемые "поводы" для вторжения.



К слову, Штаты рассматривают 18 сценариев развития событий, если Россия нападет на Украину. Москва говорит, что тоже имеет свои "сценарии", но их меньше.

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