Такой информацией из The New York Times поделился высокопоставленный украинский чиновник органов безопасности. Эвакуация якобы произошла 5 января.

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Дети и жены дипломатов покинули украинскую территорию, – СМИ

В основном дети и жены дипломатов в автобусах отправились в Москву. В последующие несколько дней Украину покинули еще около 30 человек. В других 2 консульствах дипломатам тоже сказали подготовиться к выезду.

Информацию о возможной эвакуации ранее подтверждали и в США.

У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов семей дипломатов посольства России в Украине в конце декабря и начале января,

– сообщил один американский чиновник.

В России эту информацию опровергают

Как сообщает ТАСС, российское министерство иностранных дел сразу после публикации NYT опровергло эту информацию. В МИД государства-агрессора говорят, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

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Что говорили в МИД России о возможном нападении:

Сергей Лавров заверил, что данные о возможном нападении России являются "дезинформацией".

МИД России снова повторяет, что в 2014 году в Украине произошел "госпереворот".

При этом Лавров пожаловался, что Запад исполняет все "хотелки" Украины.

В государстве-агрессоре убеждены, что НАТО специально "привлекает" страны Скандинавии.

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