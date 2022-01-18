В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заверил, что это не информация, а "полная дезинформация".

Мнение к теме Им наплевать, – Цымбалюк о реакции россиян на новые провокации Кремля

Лавров отреагировал на упреки США в подготовке провокаций

Глава российского МИДа Сергей Лавров решил прокомментировать заявление "американских официальных лиц о так называемом вторжении России в Украину".

В Соединенных Штатах Америки распространили полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население на Донбассе, чтобы иметь повод для того же вторжения,

– заявил он.

Дальше там еще были заявления о "государственном перевороте" 2014 года в Украине, который "поддержали и организовали США", но эти заявления не новы – мы их слышим, собственно, с 2014 года.

При том, что весь цивилизованный мир знает и понимает: Россия является агрессором, Россия захватила Крым, Россия ворвалась на Донбасс и до сих пор ведет там войну.

Обратите внимание: глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отдельно и неоднократно отмечал, что Украина не планировала и не планирует никакие наступательные операции на Донбассе. Что бы там из России ни заявляли на этот счет.

Кратко о том, на какое заявление из США реагировал Лавров

14 января в Белом доме сообщили, что Россия готовит спецоперацию на Востоке Украины под "фальшивым флагом", чтобы обвинить в ней Киев и ворваться в соседнее государство.

В то же время командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что мы имеем дело с миллионной армией агрессора. И серьезность угрозы от России он доказывал в НАТО.