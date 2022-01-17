Соответствующую информацию глава МИД обнародовал 17 января в твиттере. Это случилось на фоне стягивания войск России к границам Украины.

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Кулеба заверил, что наша страна не планирует наступательных операций на Донбассе

Украина никогда не планировала и не планирует никаких наступательных военных операций на Донбассе. Напротив, вместе с Францией и Германией, как посредниками, мы в течение всего 2021 года искали политическое и дипломатическое решение на основе Минских соглашений,

– заявил Кулеба.

Кстати, соответствующее заявление глава МИД Украины сделал на фоне сообщений украинской разведки о том, что государство-агрессор может готовиться к проведению спецоперации на Донбассе под чужим флагом. Таким образом Кремль хочет создать повод для вторжения.

Более того, Дмитрий Кулеба ранее уверял, что Евросоюз имеет единодушную позицию относительно безопасности Украины. Министр заверил, что наша страна продолжает тесно работать с партнерами, чтобы предотвратить, сдержать и отбить охоту Россию от дальнейшей агрессии.

Коротко о войсках России у границы Украины

Еще в октябре 2021 года американская пресса заявила, про стягивание войск России у границы с Украиной. Это вызвало беспокойство в США и ЕС. Впоследствии разведка Украины эти данные подтвердила.

В конце 2021 года Алексей Данилов заявил, что сейчас Совет национальной безопасности и обороны Украины не видит большой опасности со стороны страны-агрессора.

В декабре 2021 года МИД России выдвинул так называемые "гарантии безопасности" в отношении НАТО. В них говорилось о нераспространении Альянса в Восточной Европе и гарантиях, о неприятии Украины. Джо Байден заявил, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами.

Впоследствии из-за так называемых "гарантий безопасности" и стягивания войск у границы с Украиной 10 января состоялись переговоры между США и Россией, 12 января – между НАТО и Кремлем, 13 января – между Россией и ОБСЕ. Однако они не дали значительных результатов.

После этого в Белом доме заявили, что Владимир Путин должен выбрать между санкциями и переговорами.

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Полный текст публикации Дмитрия Кулебы

Украина никогда не планировала и не планирует никаких наступательных военных операций на Донбассе. Напротив, вместе с Францией и Германией, как посредниками, мы в течение всего 2021 года искали политическое и дипломатическое решение на основе Минских соглашений.