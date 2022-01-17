Відповідну інформацію очільник МЗС оприлюднив 17 січня у твітері. Це трапилось на тлі стягування військ Росії до кордонів України.

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Кулеба запевнив, що наша країна не планує наступальних операцій на Донбасі

Україна ніколи не планувала і не планує жодних наступальних військових операцій на Донбасі. Навпаки, разом із Францією і Німеччиною, як посередниками, ми протягом усього 2021 року шукали політичне та дипломатичне рішення на основі мінських угод,

– заявив Кулеба.

До речі, відповідну заяву очільник МЗС України зробив на тлі повідомлень української розвідки про те, що держава-агресорка може готуватись до проведення спецоперації на Донбасі під чужим прапором. Таким чином Кремль хоче створити привід для вторгнення.

Ба більше, Дмитро Кулеба раніше запевняв, що Євросоюз має одностайну позицію щодо безпеки України. Міністр запевнив, що наша країна продовжує тісно працювати з партнерами, аби запобігти, стримати та знеохотити Росію від подальшої агресії.

Коротко про війська Росії біля кордону України

Ще у жовтні 2021 року американська преса заявила, що стягування військ Росії біля кордону з Україною. Це викликало занепокоєння у США та ЄС. Згодом розвідка України ці дані підтвердила.

Наприкінці 2021 року Олексій Данілов заявив, що наразі Рада національної безпеки і оборони України не бачить великої небезпеки зі сторони країни-агресора.

У грудні 2021 року МЗС Росії висунуло так звані "гарантії безпеки" щодо НАТО. У них мовилось про нероширення Альянсу у Східній Європі та гарантії, щодо неприйняття України. Джо Байден заявив, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами.

Згодом через так звані "гарантії безпеки" та стягування військ біля кордону з Україною 10 січня відбулись перемовини між США та Росією, 12 січня – між НАТО та Кремлем, 13 січня – між Росією та ОБСЄ. Проте вони не дали значних результатів.

Після цього у Білому домі заявили, що Володимир Путін має обрати між санкціями та переговорами.

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Україна ніколи не планувала і не планує жодних наступальних військових операцій на Донбасі. Навпаки, разом із Францією і Німеччиною, як посередниками, ми протягом усього 2021 року шукали політичне та дипломатичне рішення на основі мінських угод.