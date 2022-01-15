У цьому випадку є варіант ескалації та санкцій, або ж продовження дипломатичних переговорів. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

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Усе залежить від Путіна

За словами Псакі, саме президент Росії Володимир Путін визначає, що робити далі.

Це залежить від президента Путіна й Росії, щоби визначити, яким буде подальший шлях. Ми готові незалежно від того, яке рішення вони приймуть,

– наголосила вона.

Білий дім наполягає: якщо Кремль вирішить вторгнутися в Україну, то це обернеться йому економічними наслідками. Вони будуть значно потужніші, ніж ті, які впроваджували в 2014 році.

Псакі вкотре наголосила, що як Москва погодиться брати участь у дипломатичних контактах і переговорах, то США будуть дуже відкриті до цього. Білий дім сподівається, що Росія так і зробить. Адже в кінцевому підсумку цей вибір за нею.

Що відомо про переговори США та Росії

Представники Вашингтона та Москви 10 січня у Женеві провели перемовини щодо "гарантій безпеки". У Кремлі заявляли, що підстав для нового раунду перемовин не бачать і вони результатами не задоволені.

Водночас США вкотре попереджали Росію про наслідки в разі нападу на Україну. Кажуть, що мають 18 сценаріїв розвитку подій, якщо таке станеться.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Штати готові до діалогу з Кремлем. Запевняв також, що цей процес залежить від Володимира Путіна.

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