Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны сообщил по итогам заседания 30 декабря.
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Алексей Данилов прокомментировал стягивание российских войск и техники к границам Украины. По его словам, в настоящее время СНБО не видит большой опасности.
Источник:24 канал
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны сообщил по итогам заседания 30 декабря.
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Новость дополняется...