Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отметила, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину будет чрезвычайной стратегической ошибкой. Великобритания и НАТО четко заявили об этом.

Заметьте Байден потребует от Путина отвод всех войск от Украины, – Белый дом

Мы мощно отреагируем на любой подобный шаг, в частности введя скоординированные санкции, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России,

– подчеркнула политик.

За действиями России следят

Трасс подчеркнула, что Великобритания внимательно следит за усилиями России. Страна-агрессор пытается создать повод для конфликта, выдвигая лживые обвинения в сторону Украины и НАТО.

Глава МИД Великобритании отметила: Украина демонстрирует похвальную сдержанность, а НАТО по своей сути является оборонным Альянсом.

Главы европейских МИД провели разговор

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с главами МИД Франции, Германии и Великобритании.

Приоритетной стала тема российской агрессии. Политики обсудили общий ответ в случае обострения ситуации.

В Госдепе США отметили, что во время разговора подтвердили существование консенсуса среди союзников и партнеров относительно того, чтобы обеспечить масштабные последствия и серьезные убытки для России за дальнейшую агрессию в сторону Украины.

Атака России на Украину может начаться с Азовского моря, – СМИ: смотрите видео