Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс зауважила, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну буде надзвичайною стратегічною помилкою. Велика Британія та НАТО чітко заявили про це.

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Ми потужно відреагуємо на будь-який подібний крок, зокрема запровадивши скоординовані санкції, щоб завдати серйозної шкоди інтересам та економіці Росії,

– наголосила політикиня.

За діями Росії стежать

Трасс наголосила, що Велика Британія уважно стежить за зусиллями Росії. Країна-агресорка намагається створити привід для конфлікту, висуваючи брехливі звинувачення у бік України та НАТО.

Очільниця МЗС Великої Британії зауважила: Україна демонструє похвальну стриманість, а НАТО за своєю суттю є оборонним Альянсом.

Очільники європейських МЗС провели розмову

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з главами МЗС Франції, Німеччини та Великої Британії.

Пріоритетною стала тема російської агресії. Політики обговорили спільну відповідь у разі загострення ситуації.

У Держдепі США наголосили, що під час розмови підтвердили існування консенсусу серед союзників та партнерів щодо того, щоб забезпечити масштабні наслідки та серйозні збитки для Росії за подальшу агресію у бік України.

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