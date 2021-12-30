Вони пообіцяли масштабні наслідки та серйозні збитки для Росії за агресію проти України.
Важливо У Білому домі кажуть, що Зеленський і Байден незабаром проведуть телефонну розмову
У розмові взяли участь:
- держсекретар США Ентоні Блінкен;
- очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан;
- очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербокта;
- очільниця МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.
Вони обговорили важливість продовження координації для стримування будь-якої подальшої агресії Росії проти України та підтвердили існування консенсусу серед союзників та партнерів щодо того, щоб забезпечити масштабні наслідки та серйозні збитки для Росії за подібні дії,
– розповіли у Держдепі США.
Війська Росії біля кордону України: головне
- Про нарощування російських військ біля кордону України американські ЗМІ говорять ще з жовтня. За даними розвідки, агресор може вдертися на нашу територію у січні – лютому 2022 року.
- На тлі цього Міноборони вже розширило перелік спеціальностей, представниці яких повинні стати на військовий облік.
- Водночас Росія фактично поставила ультиматум США і НАТО та оприлюднила перелік "гарантій безпеки". Серед них вона вимагає не брати Україну до складу Альянсу.
- 30 грудня має відбутися розмова Джо Байдена та Володимира Путіна. Очільник США вимагатиме від свого російського колеги повного відведення військ Росії від кордонів України.