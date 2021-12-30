Вони пообіцяли масштабні наслідки та серйозні збитки для Росії за агресію проти України.

Важливо У Білому домі кажуть, що Зеленський і Байден незабаром проведуть телефонну розмову

У розмові взяли участь:

держсекретар США Ентоні Блінкен;

очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан;

очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербокта;

очільниця МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.

Вони обговорили важливість продовження координації для стримування будь-якої подальшої агресії Росії проти України та підтвердили існування консенсусу серед союзників та партнерів щодо того, щоб забезпечити масштабні наслідки та серйозні збитки для Росії за подібні дії,

– розповіли у Держдепі США.

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