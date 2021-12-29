Водночас варто очікувати, що глави України та США залишатимуться у тісному контакті. Про це виданню повідомив високопосадовець Ради з національної безпеки Сполучених Штатів.
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У нас немає точної дати дзвінка, але скоро вони знову поспілкуються. Гадаю, обидва президенти вважають, що існує справжня цінність безпосередньої взаємодії лідера з лідером,
– сказав він.
Посадовець додав: "Ми перебуваємо у моменті кризи, зважаючи на скупчення військ Росії, і щоб адресувати цю проблему та знайти шлях деескалації, знадобиться високий рівень взаємодії".
Ймовірні теми розмови президентів
У Білому домі також зазначили, що передусім, тема обговорень стосуватиметься:
- скупчення російських військ на кордоні України;
- дипломатичних шляхів розв'язання війни на Донбасі.
Попередня розмова Зеленського та Байдена
- Володимир Зеленський і Джо Байден поспілкувалися телефоном ввечері 9 грудня.
- Розмова президентів Сполучених Штатів Америки та України тривала півтори години.
- В ОП поінформували, що основною темою перемовин лідерів двох держав була безпекова ситуація навколо українських кордонів і перспективи її мирного врегулювання.