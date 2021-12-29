Деталі майбутньої розмови президентів

Говоритимуть політики телефоном. Про це заявила речниця Ради нацбезпеки США Емілі Хорн.

Читайте також В України достатньо зброї, щоб зустріти ворога, але можливі окремі виклики, – Данілов

Прессекретарка відомства зазначила, що політики обговорять майбутні дипломатичні відносини між США та Росією.

Адміністрація Байдена продовжує вести широку дипломатію з нашими європейськими союзниками та партнерами, консультуючи у відповідь на військове нарощування Росії на кордоні з Україною,

– наголосила Хорн.

Вона додала, що американський президент вже спілкувався з європейськими лідерами, НАТО, ЄС, ОБСЄ та Україною.

Путін вимагає "гарантій" від НАТО

Президент Росії вимагає, аби НАТО надало їй "гарантії безпеки". Зокрема, Кремль вимагає не розташовувати ракети середньої та меншої дальності у районах, звідки вони можуть вражати території сторін. Крім того, Росія хоче, щоб НАТО відмовилося від ведення будь-якої військової діяльності в Україні, а також – загалом на території Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.

Найцинічнішим є те, що Путін хоче, аби Україну не брали до складу Альянсу. В іншому разі він погрожує широкомасштабною війною в Європі. Водночас обговорювати це питання Кремль хоче лише з Вашингтоном.

Попередня розмова Байдена та Путіна: деталі

7 грудня президенти понад 2 години говорили через відеозв'язок.

Американський президент запевнив у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Він висловив занепокоєння щодо ситуації, яка склалась поблизу кордону України. Байден також пригрозив Путіну серйозними наслідками ескалації.

Під час цієї розмови очільник Кремля вперше й сказав про "гарантії безпеки". Тоді американський лідер відповів, що це питання вирішуватиме лише НАТО.

Це може вас зацікавити – НАТО мобілізує війська: дивіться відео