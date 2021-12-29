Про це повідомив прессекретар Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Нед Прайс.

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Держсекретар Ентоні Блінкен розмовляв сьогодні (29 грудня – 24 канал) з Президентом України Володимиром Зеленським,

– зазначив речник.

За його словами, глава американського зовнішньополітичного відомства підтвердив непохитну підтримку США незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах нарощування військових сил Росії на кордонах нашої держави.

Окрім цього, сторони обговорили:

зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України;

майбутні дипломатичні відносини з Росією.

Зверніть увагу! На своїй сторінці у твітері Ентоні Блінкен заявив, що США продовжуватимуть консультації з Україною та НАТО щодо стримування подальшої російської агресії.

Війська Росії на кордоні України

Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердили в ГУР.

Там зазначили, Росія може розпочати повномасштабну війну вже у січні – лютому 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російський військових. І за його словами, вони можуть почати наступ уже цієї зими.

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