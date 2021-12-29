Про це повідомив прессекретар Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Нед Прайс.
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Держсекретар Ентоні Блінкен розмовляв сьогодні (29 грудня – 24 канал) з Президентом України Володимиром Зеленським,
– зазначив речник.
За його словами, глава американського зовнішньополітичного відомства підтвердив непохитну підтримку США незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах нарощування військових сил Росії на кордонах нашої держави.
Окрім цього, сторони обговорили:
- зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України;
- майбутні дипломатичні відносини з Росією.
Війська Росії на кордоні України
- Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердили в ГУР.
- Там зазначили, Росія може розпочати повномасштабну війну вже у січні – лютому 2022 року.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російський військових. І за його словами, вони можуть почати наступ уже цієї зими.