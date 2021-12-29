Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс.
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Госсекретарь Энтони Блинкен разговаривал сегодня (29 декабря – 24 канал) с Президентом Украины Владимиром Зеленским,
– отметил спикер.
По его словам, глава американского внешнеполитического ведомства подтвердил непоколебимую поддержку США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях наращивания военных сил России на границах нашего государства.
Кроме этого, стороны обсудили:
- усилия по мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины;
- будущие дипломатические отношения с Россией.
Войска России на границе Украины
- Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердили в ГУР.
- Там отметили, Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возле наших границ дислоцируются свыше 94 тысяч российских военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.