Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс.

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Госсекретарь Энтони Блинкен разговаривал сегодня (29 декабря – 24 канал) с Президентом Украины Владимиром Зеленским,

– отметил спикер.

По его словам, глава американского внешнеполитического ведомства подтвердил непоколебимую поддержку США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях наращивания военных сил России на границах нашего государства.

Кроме этого, стороны обсудили:

усилия по мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины;

будущие дипломатические отношения с Россией.

Обратите внимание! На своей странице в твиттере Энтони Блинкен заявил, что США будут продолжать консультации с Украиной и НАТО касаемо сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Войска России на границе Украины

Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердили в ГУР.

Там отметили, Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возле наших границ дислоцируются свыше 94 тысяч российских военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.

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