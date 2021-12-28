Кулеба подчеркнул, что в течение года уровень угрозы нападения России существенно вырос. В частности, за последний месяц.

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Красную отметку не пересекли

Хоть уровень угрозы повысился, но он не пересек красной отметки, подчеркнул Кулеба. Поэтому теперь все усилия все направили на предотвращение риска военной эскалации со стороны России.

Дипломатия работает

По словам министра, существуют реальные возможности для дипломатического урегулирования. Украина проводит работу с партнерами.

Если мы месяц назад были, скажем, в двух миллиметрах от красной черты, то сейчас мы в одном миллиметре. Мы могли ее уже и пересечь – однако не пересекли,

– отметил чиновник.

Он добавил, что дипломатия работает. Она не откатывает "температуру" до нормы, но сдерживает ее рост.

Что известно об угрозе нападения России

Украинская разведка предупреждала, что агрессор может прибегнуть к масштабному нападению в январе – феврале 2022 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия стянула к нашим границам 122 тысячи своих военных.

В США заявили, что готовы ввести против Москвы серьезные санкции. Однако их введут только тогда, когда Кремль решится на вторжение в Украину.

В России же обвинения отвергают. Там цинично говорят, что "никогда первыми не нападают".

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