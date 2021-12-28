Кулеба подчеркнул, что в течение года уровень угрозы нападения России существенно вырос. В частности, за последний месяц.

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Красную отметку не пересекли

Хоть уровень угрозы повысился, но он не пересек красной отметки, подчеркнул Кулеба. Поэтому теперь все усилия все направили на предотвращение риска военной эскалации со стороны России.

Дипломатия работает

По словам министра, существуют реальные возможности для дипломатического урегулирования. Украина проводит работу с партнерами.

Если мы месяц назад были, скажем, в двух миллиметрах от красной черты, то сейчас мы в одном миллиметре. Мы могли ее уже и пересечь – однако не пересекли,
– отметил чиновник.

Он добавил, что дипломатия работает. Она не откатывает "температуру" до нормы, но сдерживает ее рост.

Что известно об угрозе нападения России

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