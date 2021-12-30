Они пообещали масштабные последствия и серьезные убытки для России за агрессию против Украины.

Важно В Белом доме говорят, что Зеленский и Байден вскоре проведут телефонный разговор

В разговоре приняли участие:

госсекретарь США Энтони Блинкен;

глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан;

глава МИД Германии Анналена Бербокта;

глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

Они обсудили важность продолжения координации для сдерживания любой дальнейшей агрессии России против Украины и подтвердили существование консенсуса среди союзников и партнеров относительно того, чтобы обеспечить масштабные последствия и серьезные убытки для России за подобные действия,

– рассказали в Госдепе США.

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