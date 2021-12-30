Они пообещали масштабные последствия и серьезные убытки для России за агрессию против Украины.
Важно В Белом доме говорят, что Зеленский и Байден вскоре проведут телефонный разговор
В разговоре приняли участие:
- госсекретарь США Энтони Блинкен;
- глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан;
- глава МИД Германии Анналена Бербокта;
- глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.
Они обсудили важность продолжения координации для сдерживания любой дальнейшей агрессии России против Украины и подтвердили существование консенсуса среди союзников и партнеров относительно того, чтобы обеспечить масштабные последствия и серьезные убытки для России за подобные действия,
– рассказали в Госдепе США.
Войска России у границы Украины: главное
- О наращивании российских войск у границы Украины американские СМИ говорят еще с октября. По данным разведки, агрессор может ворваться на нашу территорию в январе – феврале 2022 года.
- На фоне этого Минобороны уже расширило список специальностей, представительницы которых должны встать на воинский учет.
- В то же время Россия фактически поставила ультиматум США и НАТО и обнародовала список "гарантий безопасности". Среди них она требует не брать Украину в состав Альянса.
- 30 декабря должен состояться разговор Джо Байдена и Владимира Путина. Глава США потребует от своего российского коллеги полного отвода войск России от границ Украины.