Про це заявив журналіст Джек Детч. Він пояснив, що отримав таку інформацію від одного з високопосадовців адміністрації Байдена.

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Журналіст наголосив, що США хочуть, аби усі 100 тисяч російських військових негайно повернулися до своїх зон довгострокової підготовки. Якщо ж цього не станеться – на Росію чекають численні санкції, які США готує разом з європейськими колегами.

Байден запропонує президенту Володимиру Путіну "дипломатичний шлях" для виходу з напруженості навколо України,

– цитує News AFP високопоставленого чиновника Білого дому.

За його словами, президент США як і раніше серйозно стурбований пересуванням російських військ біля українського кордону.

Розмова Байдена і Путіна: головне

Президенти США й Росії Джо Байден та Володимир Путін проведуть телефонну розмову 30 грудня. Останні переговори лідерів тривали понад 2 години. Президенти обговорили низку важливих питань, включаючи й агресію проти України з боку Росії.

Тоді Байден закликав Путіна повернутись до дипломатичних методів переговорів та деескалації ситуації. У іншому випадку на Росію можуть чекати дуже жорсткі наслідки.

Результати попередніх перемовин Путіна та Байдена: дивіться відео

Повний текст публікації Джека Детча (перекладено українською):

Байден скаже Путіну, що США посилять країни НАТО додатковими військами, особливо на східному фланзі, якщо Росія почне подальше вторгнення в Україну

Сполучені Штати хочуть, щоб понад 100 тисяч російських військовослужбовців поблизу України повернулися до своїх довготривалих тренувань, сказав чиновник.