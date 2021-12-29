Об этом заявил журналист Джек Детч. Он пояснил, что получил такую информацию от одного из высокопоставленных чиновников администрации Байдена.

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Журналист подчеркнул, что США хотят, чтобы все 100 тысяч российских военных немедленно вернулись к своим зонам долгосрочной подготовки. Если же этого не произойдет – Россию ждут многочисленные санкции, которые США готовят вместе с европейскими коллегами.

Байден предложит президенту Владимиру Путину "дипломатический путь" для выхода из напряженности вокруг Украины,

– цитирует News AFP высокопоставленного чиновника Белого дома.

По его словам, президент США по-прежнему серьезно обеспокоен передвижением российских войск у украинской границы.

Разговор Байдена и Путина: главное

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут телефонный разговор 30 декабря. Последние переговоры лидеров длились более 2 часов. Президенты обсудили ряд важных вопросов, включая и агрессию против Украины со стороны России.

Тогда Байден призвал Путина вернуться к дипломатическим методам переговоров и деэскалации ситуации. В противном случае Россию могут ждать очень жесткие последствия.

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Полный текст публикации Джека Детча (переведен на русский):

Байден скажет Путину, что США усилят страны НАТО дополнительными войсками, особенно на восточном фланге, если Россия начнет дальнейшее вторжение в Украину

Соединенные Штаты хотят, чтобы более 100 тысяч российских военнослужащих вблизи Украины вернулись к своим длительным тренировкам, сказал чиновник.