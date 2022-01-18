Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він запевнив, що це не інформація, а "повна дезінформація".

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Лавров відреагував на закиди США про підготовку провокацій

Глава російського МЗС Сергій Лавров вирішив прокоментувати заяву "американських офіційних осіб про так зване вторгнення Росії в Україну".

У Сполучених Штатах Америки розповсюдили повну дезінформацію про те, що ми готуємо провокацію з нападом мало не на російськомовне населення на Донбасі, щоб мати привід для того ж таки вторгнення,

– заявив він.

Далі там ще були заяви про "державний переворот" 2014 року в Україні, який "підтримали та організували США", але ці заяви не нові – ми їх чуємо, власне, з 2014. При тому, що весь цивілізований світ знає та розуміє: Росія є агресором, Росія захопила Крим, Росія вдерлася на Донбас та досі веде там війну.

Зверніть увагу: глава українського МЗС Дмитро Кулеба окремо і неодноразово наголошував, що Україна не планувала і не планує жодних наступальних операцій на Донбасі. Що б там із Росії не заявляли з цього приводу.

Коротко про те, на яку заяву зі США реагував Лавров

14 січня у Білому домі повідомили, що Росія готує спецоперацію на Сході Україні під "фальшивим прапором", щоб звинуватити у ній Київ і вдертися у сусідню державу.

Водночас командувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що ми маємо справу з мільйонною армією агресора. І серйозність загрози від Росії він доводив у НАТО.

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