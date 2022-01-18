Такое мнение в эфире 24 канала высказал Роман Цимбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России. По его словам, даже сейчас Владимира Путина поддерживают 66% россиян согласно данным Levada-Center, которому можно доверять.
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Цимбалюк считает, что вообще является большой ошибкой апеллировать к социуму России. Мол, украинцев обманывают, говоря, что есть общество. "Им наплевать на это", – предположил он.
Россия напала на Украину, но требует гарантии безопасности от НАТО для себя. Где логика? Нет, но в русском сознании так оно и есть. Им страшно, они боятся этого.
По наблюдениям журналиста, когда в России продолжался референдум по изменениям в Конституцию, то на участке пенсионер, которому было 80 лет, полностью поддерживал политику Кремля. "Он ответил: "Конечно, чтобы Путин защитил нас от НАТО". Это же не шутка", – подчеркнул Цимбалюк.
Интервью Цимбалюка в эфире 24 канала: смотрите видео
Опрос россиян относительно войны на Донбассе: коротко
- Половина участников опроса, который провела исследовательская организация Levada-Center, думают, что инициатором эскалации конфликта являются США и другие страны НАТО. Такого мнения чаще всего (61%) придерживаются россияне в возрасте 55 лет и более.
- Более 16% опрошенных заявили, что в обострении ситуации якобы виновата Украина. Среди опрошенных до 24 лет такого мнения придерживаются 20% человек.
- Лишь 4% выбрали пункт, что конфликт обостряет Россия, 3% назвали инициатором напряженности боевиков так называемых республик Донбасса.