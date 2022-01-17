Об этом во время разговора с Денисом Казанским в эфире 24 канала рассказал Роман Цимбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России. Также в интервью он прокомментировал постоянную потребность россиян кого-то унижать и возможный развал империи Кремля.

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О деле в России

Все тебя знали как украинского журналиста в Москве. Ты задавал жесткие вопросы Владимиру Путину на пресс-конференции. Накануне 2022 года ты оттуда уехал из-за того, что против тебя завели дело. Как так случилось?

Участие в прес-конференции Путина – это не самое большое и не самое лучшее мое достижение. На этом хочу акцентировать.

Насчет дела – я бы это назвал так: "проблемы на работе". Наши российские коллеги пришли к выводу, что в демократию играть не обязательно.

Справка. Сначала прокуратура Москвы вызвала Романа Цимбалюка на допрос из-за видео на его ютуб-канале. Позже стало известно, что на журналиста завели дело по статье о разжигании межнациональной розни.

Если до этого были различные заявления генералов российских информационных войск на тему "гнать Цимбалюка из Москвы, чтобы он мерз в Киеве", то сейчас прошла фактически половина зимы, и ни одного замерзшего гражданина Украины я не видел. Опять наврали, очевидно, падлюки.

Если серьезно – надо заслужить, чтобы страна тебя всячески выжимала со своей территории. Собственно, это их право. У меня нет никаких претензий к российскому правительству. Я продолжаю быть аккредитованным журналистом.

При Министерстве иностранных дел России будет пресс-конференция Сергея Лаврова в режиме онлайн. Если будет возможность – задам какой-то вопрос ему.

Если говорить о российской части моей жизни – она не закончилась. Мы ее поставили на небольшую паузу. Дальше увидим.

Я дошел до уровня, что в Москве есть мой адвокат Николай Полозов. Он сейчас выясняет все. К этому решили относиться серьезно, ведь если я захочу ехать в какую-то страну, мне могут сказать, что я в розыске Интерпола. Меня такое не устраивает.

Думаю, мне и в Россию не закроют въезд. Однако вопрос в том, надо ли будет использовать этот въезд.

Тебе инкриминируют разжигание вражды.

К россиянам и российскому руководству... где мой орден, Владимир Александрович?

Они к тебе прицепились из-за блогов и сообщений в соцсетях?

Конечно, прежде всего это за слова. Статья об экстремизме – это за слова, даже не за действия. Хотя слова очень простые, и я считаю, что их постоянно надо повторять.

Эфир с Романом Цимбалюком на 24 канале: смотрите видео

"Россияне, придете к нам с оружием в руках – вас будут стрелять и убивать". Вот, собственно, за эти слова (открыли дело – 24 канал). Однако они (пропагандисты – 24 канал) первую часть про оружие и пересечение границы убрали, смонтировали. Началось, что Цимбалюк, мол, призывает убивать русских.

Друзья, это же ложь. Если вы живете в своем государстве – живите и хоть уже ставьте памятник Путину и пишите его иконы. Это ваше дело. Однако это не отменяет правило, которое я сказал.

Этот тезис просто имеет очень сильный контраст на фоне того, что рассказывают они. Я сегодня ехал, включил мою подругу Ольгу Скабееву. Она рассказывает своим зрителям-россиянам, что война с Украиной продлится минуты или дни.

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Мол, всех разбомбят и поубивают. Она так дословно не сказала, но если они собираются бомбить украинские города – логично, что от этого люди умирают. Все. Русскоязычные тоже.

Я объясняю, что мы защищаем свой дом, потому что жить так, как оккупированный Донецк, никто не хочет. То, что происходит там – я смотрю твой ютуб-канал и у меня скоро волосы будут седеть от того, что они (русские – 24 канал) там устроили.

Об информационной кампании пропагандистов

Я увидел, что против тебя началась информационная кампания. Включились все российские пропагандисты. Почему вдруг они заметили, что Цимбалюк "русофоб и призывает к экстремизму"?

В части "русофобства" – у меня есть алиби. У меня жена вообще русская и по паспорту, и по национальности. Поэтому давайте тогда говорить "русофоб с определенными исключениями" (смеется – 24 канал).

Если серьезно о том, почему они все начали хором петь – это лишний раз доказывает мой "закон", который я вывел давно. В России создали монополию на информацию.

Они как собаки Павлова: кому-то кость дают, кого-то нагайкой по спине лупят. Они целой стаей потому и начали это говорить.

Я понял, что моя московская жизнь остановится или закончится вообще, когда я получил первый документ какого-нибудь депутата из питерского городского собрания о том, что надо проверить законность моего пребывания в России. Я понял, что надо понемногу собирать вещи. Так оно и вышло.

Эта кампания началась с Анатолия Шария, который почему-то прилетел из Испании в Москву и написал на тебя донос? По крайней мере он так это подавал. Мол, пишет какую-то жалобу в российские правоохранительные органы. Было такое?

Толик чего-то больше мне ассоциируется с чучелом в Gucci. Я не знаю, он это писал или нет. Толик из этой стаи. Он не является отдельным игроком. Ему просто сказали, и я даже знаю кто. Как это ни странно, у нас с ним есть много общих знакомых. Они говорят, мол, я обидел президента России и это "слишком".

Жалоба Шария: что известно

В ноябре 2021 года прокремлевский пропагандист Анатолий Шарий, которого подозревают в госизмене, написал заявление в прокуратуру России. Блогер попросил прокуратуру проверить материалы, которые опубликовал Роман Цимбалюк, на наличие "экстремизма". Фото В ноябре 2021 года прокремлевский пропагандист Анатолий Шарий, которого подозревают в госизмене, написал заявление в прокуратуру России. Блогер попросил прокуратуру проверить материалы, которые опубликовал Роман Цимбалюк, на наличие "экстремизма". Фото соответствующего заявления он разместил в своем телеграм-канале.

Никаких обид, Толик, будешь жить в Москве – красивый город, развитый... Фашизм, правда, но это последствия, идеального мира не бывает.

Ты некоторое время даже ходил на российские телеканалы, тебя приглашали.

Прекратила меня приглашать моя подруга (Скабеева – 24 канал).

Это стало этой кампанией вытеснения тебя из России? Когда произошел запрет Цимбалюка в российском эфире?

Года 2–3 назад. Не то, что я там очень классный, умный и красивый. Просто украинец должен быть для них хохлом, которого можно лупить и показывать, что все украинцы – дебилы. Если я под эту категорию не подпадаю, пожалуй, это неплохо.

Многие наши из Киева ездят. Кто-то и переехал уже туда. Большинство из них стали "нерукопожатными" в Украине.

О Скабеевой

Ты говоришь, что Скабеева – твоя подруга. Вы реально общались или это сарказм?

Я ходил к ним на программы больше года. Когда они создали свое шоу, то позиционировали его как реальную площадку для дискуссий. Это сейчас оно уже скатилось в дерьмо, как и все российское телевидение.

Мы лично знакомы. У нас есть совместное фото. Оля мне на день рождения подарила футболку с Путиным.

Ты не пытался ее спросить, верит ли она в то, что делает? У нее нет ощущения, что она причастна к кровопролитию и гибели людей?

Никогда не надо думать, что русские глупее нас, тем более Оля. Она – мегапрофессионалка, и я это говорю без всякой иронии. Это человек с колоссальной работоспособностью. Посмотри, сколько она проводит в прямом эфире. Это не каждый выдержит.

Цимбалюк: "Они показывают, что все украинцы – дебилы" / Фото из твитера Ольги Скабеевой

Дело в том, что это такая работа. Они в этом плане не журналисты, они – солдаты. Сейчас им так закомандовали, они все осознают.

Все эти истории о детях Донбасса, они знают, почему те погибли. Все прекрасно знают, но пока воля России такая – смерти не имеют значения, зато важны Путин, власть и все, что называют "величием".

Россия на самом деле использует для достижения этого "величия" лишь одно средство – военную силу. Не стоит искать какие-то вопросы человечности, достучаться.

Об угрозе нового нападения России

Меня часто спрашивают, мол, что думают россияне и действительно ли они хотят нас убивать, воевать. Их на самом деле никто не будет спрашивать. Единственный путь для нас – собственные вооруженные силы и международная поддержка. ВСУ – прежде всего.

Я недавно вел эфир с Андреем Пионтковским, и он анализировал переговоры Россия – США. Пришел к выводу, что США, вероятнее всего, увеличат военную поддержку для Украины.

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Собственно вот. Они поняли тайну русского характера. Она заключается в очень простом – если ты хочешь взаимовыгодного диалога с ними, то надо сразу сказать: "Уважаемые, сейчас этот стул будет у вас на голове". Если они понимают, что ты действительно можешь так сделать, тогда раздается: "Давайте договариваться". Вот и все.

Паниковать не надо. Понятно, что уровень грязи и военных угроз будет расти. Как по мне, они могут официально ввести войска в оккупированную часть Донбасса, хотя на практике от этого ничего не изменится, ведь они и так контролируют эту территорию. Как ни странно, это может привести к тому, что линия фронта стабилизируется.

Это может привести к новым санкциям против России.

Там будет много чего. Сейчас они нам угрожают всякими карами, потому что якобы американцы их не слушаются.

Однако я не уверен, что у них есть реальная возможность пойти танковыми колоннами внутрь Украины. Они – смертные. Они тоже гибнут на войне. Из-за констатации этого факта меня в России начали называть экстремистом. Я вообще за то, чтобы все жили. Даже они. Однако в пределах международно признанных границ.

Об украинских "экспертах" на телевидении России

Меня тоже интересовал всегда вопрос об украинских "экспертах" на российском телевидении, которые постоянно находятся в Москве. Был раньше Вячеслав Ковтун, теперь исчез и появились какие-то другие.

Уволили его, да.

Есть целая группа людей, которые кочуют с одного российского телеканала на другой и играют искренних украинцев. В Москве есть эта диаспора украинских "экспертов"? Кто эти люди? Ты их знаешь?

Многих знаю лично. Со многими мы сидели за круглым столом, не без этого. Я думаю, что не стоит здесь чего-то искать, мы же свободное государство.

Хочет человек заработать таким образом, чтобы его унизили. Кто-то может себе это позволить, а кому-то это не подходит. Каждый зарабатывает так, как хочет. Надо смотреть на эти ситуации, учитывая Уголовный кодекс. У нас это разрешено – пожалуйста.

Сколько им платят за это?

Я не знаю, там разные цифры называют. Я не хочу говорить о цифрах, ведь лично не видел. Однако понятно, что никто не будет работать над этим бесплатно в течение лет. Ты можешь себе позволить ходить по студиям безвозмездно? Такого же не бывает. У них – так же. Они тоже есть и пить хотят.

Ты знаешь историю о том, что Ковтун построил под Москвой какой-то дворец? Я читал об этом в российских СМИ.

Я думаю, это ложь. Кто тебе сказал, что он столь высокооплачиваемый человек? В интернете также говорят, что у Цимбалюка в Москве есть квартира. Я здесь чувствую, что 13 лет прошло – мог и заработать. У меня квартира в Киеве, а в Москве нет. У меня даже у жены-россиянки нет квартиры.

Я видел, что несколько раз Ковтуна даже били в студии. Мне просто интересно, за сколько. Есть такой ценник?

Я думаю, там персональные договоренности. Насколько мне известно, у кого-то есть разовая оплата, а у кого-то контракт. Русские черти там так же на работе, не только Оля.

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Если у них контракты, то почему другой части программы выставляли бы другие условия? Тут не о чем дискутировать, но у меня есть огромные сомнения, что кто-то из этих людей может себе что-то купить в Москве.

Я, кстати, мог купить, но мне не надо.

О настроениях российского общества

Ты до недавнего времени был в Москве. Ты там чувствовал настроения общества? Там есть кайф от того, что захватили Крым, спасли Александра Лукашенко, ввели войска в Казахстан? Они гордятся или им стыдно?

Ты снова начинаешь апеллировать к российскому обществу. Это большая ошибка. Мы украинцев обманываем, что есть общество. Если говорить о международной политике – она полностью поддерживается российским обществом, об этом говорят опросы.

Я об этом же.

Даже сейчас Путина поддерживают 66%. Это опрос Levada-Center, которому можно доверять.

Россия напала на Украину, но требует гарантии безопасности от НАТО для себя. Где логика? Нет, но в русском сознании так оно и есть. Им страшно, они боятся этого.

Путина поддерживают 66% общества, – Цимбалюк / Фото Getty Images

Когда был референдум по Конституции, мы пришли на участок, и там был дедушка лет 80. Я спросил, поддерживает ли он, а он ответил: "Конечно, чтобы Путин защитил нас от НАТО". Это же не шутка.

Российское общество кайфует от того, что в Донецке и Луганске сидят боевики, Денис Пушилин?

Им наплевать на это.

Или они этим гордятся? Насколько я понимаю, они хотят развивать этот "успех". Харьковщина и так далее…

Об обществе я бы так не сказал, ведь его никто не спросит. Люди будут поддерживать то, что предлагает российское телевидение. Что их может остановить? Угроза смерти.

Я Оле (Скабеевой – 24 канал) когда-то говорил, не в эфире, мол, у тебя сын есть и у меня их двое, поэтому думай о перспективе. Она тогда сделала вид, что не поняла.

Она точно знает. Думаю, что ее дети не будут воевать. Так, как этого не делают дети Владимира Соловьева, Сергея Шойгу, Путина.

Я к чему это веду? Понятно, что умирать отправят "глубинный русский народ". Когда зададут вопрос: "Отправишь ли ты своего мужа, сына, брата на войну с Украиной, где их могут убить?" – они тогда возразят. Если так, как в Крыму – согласятся, а так, как на Донбассе – для них уже слишком.

Они понесли колоссальные потери. Все это знают: и российские военные, и ульяновские ребята, которые возвращаются из Казахстана. Они знают, что их убивали, и это ни для кого не тайна.

Заметьте! С Востока Украины еще в 2014 году отправляли в Россию гробы с погибшими российскими солдатами. Также в сети опубликовали фото с похорон псковских десантников, которые "погибли при неизвестных обстоятельствах".

Когда мы в начале войны пытались доказать, что они захватили территорию, то те лишь говорили: "Нас там нет". Однако они все, прежде всего военные, понимают, что есть.

Странно, когда командиры российских бригад и батальонов посмертно стали героями России 2014 – 2015 годов.

"Погиб при неизвестных обстоятельствах неизвестно где, защищая Россию".

Да, "на учениях".

Их официальная версия, что России нет на Донбассе. Их эксперты действительно в это верят?

Денис, все все знают.

О потребности россиян кого-то унижать

Почему россияне не могут признать, что есть украинский народ и язык? Хорошо, мы для них фашисты и бандеровцы, но они говорят такое же и насчет страны, которая с ними в Союзе. Например, Казахстан не идет ни в НАТО, ни в Евросоюз, но российские депутаты призывают "отжать" Казахстан. Почему у них есть постоянная потребность в унижении?

У России нет союзников, это такая игра. Условные – это те государства, которые в силу геополитических обстоятельств и диктаторов не могут идти другим путем. Они вынуждены прижиматься к Кремлю и смотреть на Путина.

Почему они себя так ведут? На этом и основывается Россия. Как Путин говорит, Россия – многонациональная страна. Чтобы держать всех под контролем внутри – они ведут себя как империя, экспансия.

Когда они напали на Украину – ввели столько нового в законодательстве, что за любое публичное слово можно наказывать. Сейчас они направляют внутрь государства, поэтому разговоры о "величие" и диктатура внутри, чтобы никто и подумать не мог, что может быть по-другому.

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Из последнего, Рамзан Кадыров запугивает Ингушетию. Это только у него такие полномочия. Насколько я понимаю, он может быть вторым человеком в государстве после Путина. Всех остальных давят, все должны молчать и слушать Олю (Скабееву – 24 канал).

В России есть перспектива развала, о котором говорят так много экспертов?

Я бы не строил иллюзии вроде распада России. Если и распадется, то кто сказал, что нам от этого станет легче? Такое развитие событий надо рассматривать как бонус для Украины и исходить из того, что Россия будет всегда агрессивной, беспощадной.

Это то государство, которое с удовольствием будет проливать нашу кровь. Если так подходить к России – можно научиться жить рядом с ней. Если говорить о внутренних спорах, то все зависит от 2 обстоятельств:

экономическое положение в стране;

структура дел в Москве.

Если есть "бабки", значит есть армия, борцы с экстремизмом, пропаганда и все держат под контролем, поэтому Россия не может быть демократическим государством.