Издание со ссылкой на собственные источники опубликовало в сети документ, в котором есть информация о вызове Цымбалюка на допрос.
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В Москве вызвали на допрос журналиста Цымбалюка
Прокуратура Москвы рассматривает вопрос о возбуждении дела из-за якобы правонарушения Цымбалюка. Украинского журналиста обвиняют в "разжигании вражды и ненависти к россиянам". Все из-за его видеороликов в ютубе.
Цымбалюк должен явиться в ведомство 24 декабря для предоставления пояснений. Если украинец не придет на допрос, вопрос о возбуждении административного дела грозят рассмотреть без него.
Копия вызова Цымбалюка на допрос / Фото "КП"
Роман Цымбалюк: что о нем известно
- Он – собственный корреспондент УНИАН в России. А также единственный украинский журналист, аккредитованный в государстве-агрессоре.
- Проживает в Москве. Ведет ютуб-канал, на котором публикует ролики, в которых не боится откровенно высказываться по поводу агрессии России против Украины.
- Кроме того, Цымбалюк неоднократно задавал резкие вопросы российским политикам, в том числе Владимиру Путину, и смело высказывался в поддержку Украины на популярных шоу российского телевидения.