Издание со ссылкой на собственные источники опубликовало в сети документ, в котором есть информация о вызове Цымбалюка на допрос.

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В Москве вызвали на допрос журналиста Цымбалюка

Прокуратура Москвы рассматривает вопрос о возбуждении дела из-за якобы правонарушения Цымбалюка. Украинского журналиста обвиняют в "разжигании вражды и ненависти к россиянам". Все из-за его видеороликов в ютубе.

Цымбалюк должен явиться в ведомство 24 декабря для предоставления пояснений. Если украинец не придет на допрос, вопрос о возбуждении административного дела грозят рассмотреть без него.

Копия вызова Цымбалюка на допрос / Фото "КП"

Роман Цымбалюк: что о нем известно

Он – собственный корреспондент УНИАН в России. А также единственный украинский журналист, аккредитованный в государстве-агрессоре.

Проживает в Москве. Ведет ютуб-канал, на котором публикует ролики, в которых не боится откровенно высказываться по поводу агрессии России против Украины.

Кроме того, Цымбалюк неоднократно задавал резкие вопросы российским политикам, в том числе Владимиру Путину, и смело высказывался в поддержку Украины на популярных шоу российского телевидения.

Обратите внимание! Недавно Цымбалюк заявил, что наиболее ярыми украинофобами в России являются бывшие граждане Украины. Именно они после успешной ассимиляции и проявляют украинофобские настроения.