Видання з посиланням на власні джерела опублікувало у мережі документ, в якому є інформація про виклик Цимбалюка на допит.

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У Москві викликали на допит журналіста Цимбалюка

Прокуратура Москви розглядає питання про порушення справи через нібито правопорушення Цимбалюка. Українського журналіста звинувачують у "розпалюванні ворожнечі та ненависті до росіян". Усе через його відеоролики у ютубі.

Цимбалюк повинен з'явитися у відомстві 24 грудня для надання пояснень. Якщо українець не прийде на допит, питання про порушення адміністративної справи погрожують розглянути без нього.



Копія виклику Цимбалюка на допит / Фото "КП"

Роман Цимбалюк: що про нього відомо

Він – власний кореспондент УНІАН у Росії. А також єдиний український журналіст, акредитований у державі-агресорці.

Проживає у Москві. Веде ютуб-канал, на якому публікує ролики, в яких не боїться відверто висловлюватися щодо агресії Росії проти України.

Крім того, Цимбалюк неодноразово ставив різкі запитання російським політикам, зокрема й Володимиру Путіну, та сміливо висловлювався на підтримку України на популярних шоу російського телебачення.

Зверніть увагу! Нещодавно Цимбалюк заявив, що найзапеклішими українофобами у Росії є колишні громадяни України. Саме вони після успішної асиміляції й проявляють українофобські настрої.