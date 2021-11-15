Цимбалюк – український журналіст, який працює у Росії. Він схарактеризував поведінку скандальної кремлівської пропагандистки Скабеєву поза камерами.

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Камера виключається, вони розмовляють нормально. Не кричать, Путін – бог чи ще щось,

– зауважив журналіст.

Тим часом у кадрі Скабеєва регулярно відзначається пропагандистькими істериками та прокремлівськими фейками.

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