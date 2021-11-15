Цимбалюк – украинский журналист, который работает в России. Он охарактеризовал поведение скандальной кремлевской пропагандистки Скабеевой за камерами.

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Камера выключается, они разговаривают нормально. Не кричат, Путин – бог или еще что-то,

– заметил журналист.

Между тем в кадре Скабеева регулярно отмечается пропагандистскими истериками и прокремлевскими фейками.

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