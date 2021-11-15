Цимбалюк – украинский журналист, который работает в России. Он охарактеризовал поведение скандальной кремлевской пропагандистки Скабеевой за камерами.

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Камера выключается, они разговаривают нормально. Не кричат, Путин – бог или еще что-то,
– заметил журналист.

Между тем в кадре Скабеева регулярно отмечается пропагандистскими истериками и прокремлевскими фейками.

Журналист Цимбалюк о Скабеевой: смотрите видео

Цимбалюк о самых больших украинофобах в России

  • По словам журналиста Цимбалюка, самыми ярыми украинофобами в России являются экс-граждане Украины. Находясь в стране-агрессоре, они стараются быть большими "русскими", чем сами граждане России.
  • Журналист подчеркнул, что самые яркие украинофобы л юди, которые родились в Украине.
  • В контексте истории российской чиновницы родом с Украины Валентины Матвиенко Цимбалюк отметил, что "они когда-то родились в Украине, а потом под их председательством принимают решение о введении российской армии в Украину".
  • Именно Матвиенко председательствовала на заседании в России, во время которого главе Кремля Владимиру Путину предоставили право ввести войска на территорию Украины.