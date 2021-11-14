Такое мнение озвучил в интервью журналист Роман Цымбалюк. По его словам, есть много примеров, когда бывшие украинцы пытаются быть больше "россиянами", чем сами россияне.
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Цымбалюк отметил, что за примерами далеко идти не нужно – их полно в истории. Именно те, кто родился в Украине, а впоследствии переехал в Россию, сейчас и занимаются украинским вопросом и являются наиболее ярыми украинофобами.
Они когда-то родились в Украине, а затем под их председательством принимают решение о введении российской армии в Украину,
– констатировал Цымбалюк.
В этом контексте говорится о российской чиновнице родом из Украины Валентине Матвиенко.
Цымбалюк об украинофобах в России: смотрите видео