Таку думку озвучив в інтерв'ю журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, є багато прикладів, коли колишні українці намагаються бути більше "росіянами" ніж самі росіяни.
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Цимбалюк зазначив, що за прикладами далеко йти не треба – їх повно в історії. Саме ті, хто народилися в Україні, а згодом переїхали до Росії, зараз і займаються українським питанням і є найбільш яскравими українофобами.
Вони колись народилися в Україні, а потім під їхнім головуванням ухвалюють рішення про введення російської армії в Україну,
– констатував Цимбалюк.
У цьому контексті мовиться про російську чиновницю родом з України Валентину Матвієнко.
Цимбалюк про українофобів у Росії: дивіться відео