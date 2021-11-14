Таку думку озвучив в інтерв'ю журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, є багато прикладів, коли колишні українці намагаються бути більше "росіянами" ніж самі росіяни.

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Цимбалюк зазначив, що за прикладами далеко йти не треба – їх повно в історії. Саме ті, хто народилися в Україні, а згодом переїхали до Росії, зараз і займаються українським питанням і є найбільш яскравими українофобами.

Вони колись народилися в Україні, а потім під їхнім головуванням ухвалюють рішення про введення російської армії в Україну,

– констатував Цимбалюк.

У цьому контексті мовиться про російську чиновницю родом з України Валентину Матвієнко.

Вражає! Саме вона головувала на тому самому засіданні Ради Федерації, під час якого президенту Росії Володимиру Путіну надали право ввести війська на територію України. Це рішення Ради Федерації відкрило дорогу до початку війни проти України і анексії Криму.

Цимбалюк про українофобів у Росії: дивіться відео