Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія турбується через розвідувальні літаки НАТО. Пропагандисти у традиційній манері також занепокоїлись.

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Пропагандистів турбує літак НАТО над Чорним морем

Пропагандисти Кремля в істериці через літаки-розвідники НАТО. Там описали цю ситуацію у традиційному для них стилі. Їм нібито вже повідомили про літак розвідки наземних цілей та управління нанесенням ударів Е-8С.

За словами пропагандистів, він нібито цього разу наблизився близько "до кордону". Зокрема мовилось про те, що це була найближча відстань. Проте пропагандистка назвала Крим російським, хоча це українська територія.

Цей літак США, за словами Ольга Скабєєвої, нібито супроводжувала російська техніка.

Пропагандисти знову відзначились скандальними заявами: дивіться відео

Зокрема, на їхню думку, над Чорним морем є 3 розвідувальних літаки НАТО.

Реакція НАТО

У штабі Військово-повітряних сил НАТО не повідомляли про маневри літаків у Чорному морі 10 листопада. Натомість проводили навчання американських винищувачів F-15 Eagle біля берегів Болгарії та Румунії 8 листопада.

Коротко про останні заяви пропагандистів