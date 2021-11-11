Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия беспокоится из-за разведывательных самолетов НАТО. Пропагандисты в традиционной манере также забеспокоились.
К теме Путин "обеспокоен" кораблями НАТО в Черном море
Пропагандистов беспокоит самолет НАТО над Черным морем
Пропагандисты Кремля в истерике из-за самолетов-разведчиков НАТО. Там описали эту ситуацию в традиционном для них стиле. Им якобы уже сообщили о самолете разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С.
По словам пропагандистов, он якобы на этот раз приблизился близко "к границе". В частности говорилось о том, что это было ближайшее расстояние. Однако пропагандистка назвала Крым российским, хотя это украинская территория.
Этот самолет США, по словам Ольга Скабеевой, якобы сопровождала российская техника.
Пропагандисты снова отметились скандальными заявлениями: смотрите видео
В частности, по их мнению, над Черным морем есть 3 разведывательных самолета НАТО.
Реакция НАТО
В штабе Военно-воздушных сил НАТО не сообщали о маневрах самолетов в Черном море 10 ноября. Зато проводили учения американских истребителей F-15 Eagle у берегов Болгарии и Румынии 8 ноября.
Кратко о последних заявлениях пропагандистов
- 11 ноября в Кремле заявили, что видят "опасные" маневры самолетов и кораблей военных сил НАТО возле Крыма и в Черном море. Говорят, что президент России Владимир Путин, мол, беспокоится.
- Представитель минобороны Игорь Конашенков сказал, что российский крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" следят за действиями американского флота.
- В Креме заявили, что пребывание американских военных кораблей в Черном море требует особого внимания.