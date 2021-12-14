Об этом, как россияне оценивают возможность войны России с Украиной, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией "Левада-центр".
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Россияне допускают войну с Украиной
Большинство опрошенных в определенной степени не отрицают возможность войны России с Украиной.
- 3% респондентов убеждены, что война неизбежна,
- 36% считают, что это вполне возможно,
- 38% назвали такой исход событий маловероятным,
- 15% отрицают возможность вооруженного конфликта между государствами.
Верят ли россияне в войну с Украиной / Инфографика "Левада-центр"
Причину видят в США
- Половина участников опроса думает, что инициатором эскалации конфликта являются США и другие страны НАТО. Такого мнения чаще всего (61%) придерживаются россияне в возрасте 55 лет и более. Также в этом уверена примерно четверть (24%) респондентов 18 – 24 лет.
- 16% опрошенных заявили, что в обострении ситуации якобы виновата Украина. Среди опрошенных до 24 лет такого мнения придерживаются 20% людей.
- Лишь 4% выбрали пункт, что конфликт обостряет Россия, 3% назвали инициатором напряженности боевиков так называемых республик Донбасса.
Кого считают виновным в обострении ситуации / Инфографика "Левада-центр"
К слову, речь идет о полномасштабной и официально объявленной войне. Ведь на территории Донбасса российские наемники ведут войну с украинскими защитниками еще с 2014 года.
Что известно об опросеЕго "Левада-центр" проводил 25 ноября – 1 декабря. Путем личных интервью опросили 1 603 человек в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%.
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