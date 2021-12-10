Опрос с 6 по 8 декабря проводила социологическая группа "Рейтинг". В выборку вошли 2 500 совершеннолетних респондентов из всех областей Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Читайте также Украинцы не верят в угрозу из Беларуси, но ожидают обострения на Донбассе

Как вести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе

Только 11% выступают за переговоры "нормандской четверки" с участием Украины, России, Франции и Германии, то есть в таком формате, который действует сейчас. Между тем почти половина опрошенных (45%) считают, что к этим переговорам стоит привлечь представителей США и Великобритании. Среди опрошенных 21% поддерживает прямые переговоры с Россией. При этом, 12% хотят, чтобы Украина провела прямые переговоры с донецкими и луганскими боевиками.

Обратите внимание! Прямые переговоры с Россией как безальтернативное решение поддержали 56% опрошенных. А вот 41% респондентов высказались против.

Украинцы хотят визового режима с Россией

Впервые за 2 года в Украине резко возросло количество тех, кто поддерживает инициативу введения виз с Россией. Такая идея нравится 52% респондентов, против – 44%. Для сравнения: в 2019-м визовый режим с государством-агрессором поддерживали лишь 39%, а в 2018 – 37%.



Мнения украинцев относительно визового режима с Россией / Инфографика "Рейтинга"