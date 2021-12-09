По мнению 21% опрошенных, угроза того, что Украину втянут в мигрантский кризис, является очень вероятной. 14% украинцев называют угрозу довольно вероятной.

Читайте также Литва будет выплачивать тысячу евро мигрантам, которые согласятся вернуться на родину

В то же время 18% считают эту угрозу маловероятной, еще 10% – скорее маловероятной. 17% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос,

– сообщают социологи.

В то же время украинцы ожидают обострения на Донбассе. Также среди всех угроз, которые перечисляли социологи украинцам, меньше всего называли именно ситуацию на польско-белорусской границе и веерные отключения электричества.

Украинцы ответили, каких угроз ожидают / Фото группы"Рейтинг"

Группа "Рейтинг" методом формализованного интервью опросила в общей сложности 2 000 респондентов. Опрос провели в течение 1 – 7 декабря 2021 года. Опрашивали граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Наиболее вероятной угрозой опрошенные считают рост тарифов на газ и тепло – 72%. Также боятся обострения экономического кризиса – 67%. Почти половина опрошенных ожидают ухудшения ситуации с коронавирусом. Обострение войны на Донбассе считают вероятным 46% опрошенных, а массовые протесты и беспорядки допускают 44% украинцев.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе

Еще 8 ноября несколько тысяч мигрантов из Беларуси попытались прорвать границу Польши.

Власти Польши ввели чрезвычайное положение на границе, а также отправили военных и полицейских на место происшествия.

Важно, что мигранты ведут себя достаточно агрессивно. Они используют против пограничников светошумовые гранаты и прорываются силой.

7 декабря тело мужчины нашли польские солдаты в лесу недалеко от Ольховки на границе Польши и Беларуси. Он имел рюкзак и нигерийский паспорт.

Что известно о вероятном обострении на Донбассе

СМИ в США писали, что Россия стягивает войска к границам Украины еще в октябре. Однако тогда разведка уверяла, что сил оккупантов не стало больше.

Впоследствии глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия готовится к полномасштабному вторжению уже этой зимой. Кремль может попытаться зажать Украину "в кольцо", потому что вражеские силы сосредоточены не только у украинских границ, но и возле белорусских.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова к возможному вторжению.

Что может быть в случае вторжения России: смотрите видео