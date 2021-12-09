На думку 21% опитаних, загроза того, що Україну втягнуть у мігрантську кризу є дуже ймовірною. 14% українців називають загрозу доволі ймовірною.

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Водночас, 18% вважають цю загрозу малоймовірною, ще 10% – скоріше малоймовірною. 17% опитаних не змогли відповісти на це питання,
– повідомляють соціологи.

Водночас, українці очікують на загострення на Донбасі. Також серед усіх загроз, які перераховували соціологи українцям, найменше називали саме ситуацію на польсько-білоруському кордоні і віялові відключення електрики.

Українці відповіли, яких загроз очікують
Українці відповіли, яких загроз очікують / Фото групи "Рейтинг"

Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні

  • Ще 8 листопада кілька тисяч мігрантів з Білорусі спробували прорвати кордон Польщі.
  • Влада Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні, а також відправила військових та поліцейських на місце події.
  • Важливо, що мігранти поводяться досить агресивно. Вони використовують проти прикордонників світлошумові гранати та прориваються силою.
  • 7 грудня тіло чоловіка знайшли польські солдати у лісі неподалік Вільхівки на кордоні Польщі і Білорусі. Він мав рюкзак та нігерійський паспорт.

Що відомо про ймовірне загострення на Донбасі

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