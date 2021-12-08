У місцевій поліції намагаються встановити особу загиблого. За словами правоохоронця Томаша Крупи, невідомо, чи справді загиблий був громадянином Нігерії.

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Тіло відправили на судово-медичну експертизу. Співробітники поліції через інцидент перебувають під наглядом прокурора.

До слова. Наразі офіційно не підтверджено, однак є ймовірність, що загиблий – один з мігрантів, які вже тривалий час перебувають на кордоні.

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Загиблі мігранти

Станом на жовтень 2021 року Польща заявляла, що за час кризи виявила на кордоні тіла 5 загиблих біженців.

Однак 8 листопада ситуація загострилась, адже мігранти взялися силою проривати кордон. Після цього жертв побільшало.

Почали гинути і діти. Зокрема, 18 листопада стало відомо про смерть 1-річної дитини мігрантів.

Що відомо про міграційну кризу