Про це повідомила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська. Зокрема, відбулися 3 масові спроби груп нелегально перетнути кордон.
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За словами Міхальської, поблизу одного з населених пунктів мігранти двічі атакували польські служби та військових. Зокрема, неподалік Дубич Церковних до Польщі намагалася проникнути група з понад 100 осіб.
Спершу в районі Мельника приблизно 30 людей змогли проникнути до Польщі, але їх затримали. Оскільки мігранти кидали у бік польських силовиків камінням та палицями, один з польських військових отримав травму голови. Йому надали медичну допомогу.
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