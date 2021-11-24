Об этом сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская. В частности, произошли 3 массовые попытки групп нелегально пересечь границу.
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По словам Михальской, вблизи одного из населенных пунктов мигранты дважды атаковали польские службы и военных. В частности, неподалеку Дубич Церковных в Польшу пыталась проникнуть группа из более 100 человек.
Сначала в районе Мельника примерно 30 человек смогли проникнуть в Польшу, но их задержали. Поскольку мигранты бросались в сторону польских силовиков камнями и палками, один из польских военных получил травму головы. Ему оказали медицинскую помощь.
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