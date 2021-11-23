Руководить Межведомственным координационным штабом будет первый заместитель главы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко. Он будет отвечать за взаимодействие всех служб, которые должны усиливать защиту украинской границы.
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Защита от нелегальных мигрантов
По словам Никифоренко, правительство приняло решение о создании межведомственного штаба, чтобы избежать миграционного кризиса на границе. К сотрудничеству будут привлекать также представителей:
- исполнительной власти;
- органов местного самоуправления;
- воинских формирований;
- правоохранителей;
- общественных объединений.
"Создают и Региональные координационные штабы", – отметил Никифоренко.
Первый заместитель главы ГПСУ подчеркнул, что профильные министерства и органы исполнительной власти должны организовать мероприятия объединенной подготовки для защиты вместе с представителями местной власти.
Штаб будет координировать действия с правительством
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк акцентировал на важности эффективного использования времени и быстрой координации действий. Поскольку ситуация с нелегальными мигрантами в Беларуси постоянно меняется.
По мнению Демедюка, во время острой необходимости, штаб должен немедленно согласовывать задачи с правительством или Верховной Радой.
"Мы наработали материалы, как соблюсти в таких условиях права граждан Украины, которые проживают на приграничных территориях, и права военнослужащих. Все разъяснительные материалы предоставим", – пообещала Денисова.
Вскоре в Украине проведут совещание с общественными организациями, которые занимаются вопросами мигрантов. Вместе с ними проработают рекомендации относительно действий и соблюдения прав беженцев на территории Украины.
В будущем новосозданное ведомство будет анализировать и обобщать информацию о мигрантах, а также нарабатывать рекомендации для защиты границы Украины. Возможен также обмен данными с международными организациями.
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