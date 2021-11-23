Руководить Межведомственным координационным штабом будет первый заместитель главы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко. Он будет отвечать за взаимодействие всех служб, которые должны усиливать защиту украинской границы.

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Защита от нелегальных мигрантов

По словам Никифоренко, правительство приняло решение о создании межведомственного штаба, чтобы избежать миграционного кризиса на границе. К сотрудничеству будут привлекать также представителей:

исполнительной власти;

органов местного самоуправления;

воинских формирований;

правоохранителей;

общественных объединений.

"Создают и Региональные координационные штабы", – отметил Никифоренко.

Первый заместитель главы ГПСУ подчеркнул, что профильные министерства и органы исполнительной власти должны организовать мероприятия объединенной подготовки для защиты вместе с представителями местной власти.

Штаб будет координировать действия с правительством

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк акцентировал на важности эффективного использования времени и быстрой координации действий. Поскольку ситуация с нелегальными мигрантами в Беларуси постоянно меняется.

По мнению Демедюка, во время острой необходимости, штаб должен немедленно согласовывать задачи с правительством или Верховной Радой.

Справка. В состав нового штаба вошли представители Министерства внутренних дел, Нацполиции, Нацгвардии, спасатели, работники министерств обороны, юстиции, финансов и инфраструктуры, иностранных дел, Миграционной службы, Службы безопасности, разведки, командования Вооруженных сил Украины. По согласию также может присоединиться уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

"Мы наработали материалы, как соблюсти в таких условиях права граждан Украины, которые проживают на приграничных территориях, и права военнослужащих. Все разъяснительные материалы предоставим", – пообещала Денисова.

Вскоре в Украине проведут совещание с общественными организациями, которые занимаются вопросами мигрантов. Вместе с ними проработают рекомендации относительно действий и соблюдения прав беженцев на территории Украины.

Обратите внимание! Эскалация ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе произошла 8 ноября 2021 года, когда там заметили несколько тысяч мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана. Польша не впускает беженцев к себе, а белорусские силовики не принимают обратно. Поэтому в ЕС убеждены, что нелегалов организованно свезли на границу по указанию самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

В будущем новосозданное ведомство будет анализировать и обобщать информацию о мигрантах, а также нарабатывать рекомендации для защиты границы Украины. Возможен также обмен данными с международными организациями.

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